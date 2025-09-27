Рэпер Xzibit планирует выступить с сольными концертами в Москве и Петербурге

Американский рэпер Xzibit планирует дать сольные концерты 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Он хочет сделать большие шоу, сообщает РИА Новости .

«Сегодня мы приехали для участия в фестивале „Уличный драйв“. Мы вернемся в декабре», — сказал музыкант.

Он напомнил также, что недавно выпустил новый альбом.

По словам рэпера, в Россию он собирается со своей командой, чтобы устроить большое шоу. Концерт в столице проведут на площадке VK Stadium, в Санкт-Петербурге — в клубе «А2».

В прошлом году у Xzibit были запланированы шоу в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако музыкант не приехал в Россию из-за давления со стороны правительства США.

