Легенда хип-хопа нулевых K-Maro выступит в Москве в 2026 г

Канадский певец ливанского происхождения Сирил Камар, известный как K-Maro, даст концерт в России в следующем году. Шоу состоится на одной из крупнейших площадок столицы, сообщает Mash .

Организаторы договаривалась о выступлении артиста в Москве около месяца. Камар заявил, что его шоу будет эксклюзивным, единственным в России. Он согласился дать концерт на большой площадке.

Артист уже предъявил свой райдер организаторам. Так, например, Камар запросил номер в отеле Four Seasons у Кремля. При этом планы у него грандиозные.

Певец также хочет искупаться в Москве-реке, посетить ресторан итальянской кухни, сходить на баскетбол, покататься на сапбордах, серфе, водных лыжах и паруснике.

Свои композиции Камар исполняет на английском и французском языках. Он работает в жанрах хип-хоп, R’n’B и поп. Самые знаменитые его треки — Let’s Go, Crazy, Femme Like You.

Концерт артиста в Москве запланирован на 6 июня 2026 года. Он пройдет на «ВТБ Арене».

Ранее стало известно, что американский рэпер Рэдрик Дэвис, более известный как Gucci Mane, даст концерт в Москве 13 декабря 2025 года. Трэп-звезда впервые выступит в российском столице.

