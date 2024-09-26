Рекорд гонораров Пугачевой побит: SHAMAN получал по 40 млн рублей за концерт

Популярный артист SHAMAN (Ярослав Дронов) побил рекорд певицы Аллы Пугачевой по размеру гонорара, утверждают промоутеры. По их словам, бывали случаи, когда бизнесмены-нефтяники платили исполнителю по 40 млн рублей за один концерт, сообщает kp.ru .

Гонорар SHAMAN в размере 16 млн рублей, который был выплачен за его выступление на праздновании Дня города в Оренбурге, стал предметом активных обсуждений. Депутаты и общественные деятели отметили, что в условиях СВО такие расходы неуместны. Однако в ходе проверки выяснилось, что лишь небольшая часть этой суммы была выделена из городского бюджета, тогда как основная часть гонорара должна была быть покрыта спонсорами.

Суммы действительно заметно увеличиваются с ростом популярности. Пиарщики утверждают, что это происходит не из-за требований самого исполнителя, а потому, что организаторы корпоративных мероприятий всеми возможными способами пытаются встроиться в его напряженный график гастролей. Учитывая, что давать 2-3 концерта в день — задача не из легких, они заманивают исполнителя привлекательными гонорарами.

«16 млн рублей за выступление — далеко не рекорд для SHAMAN. Бывало и такое, что нефтяники платили ему 40 млн рублей за концерт! Считайте, он уже побил рекордный гонорар Аллы Пугачевой, которая во времена своей карьеры в России годами не понижала ставку в 350 тыс. евро (около 36 млн рублей)», — сказали промоутеры, с которыми побеседовало издание.

Промоутер Сергей Лавров считает, что гонорар в 40 млн рублей — это разовая акция от богатого почитателя таланта Дронова, и такое действительно бывает на пике карьеры у известных артистов.

Тем не менее, высокие гонорары сейчас не только у SHAMAN. Прокатчик Лавров озвучил имена самых востребованных артистов, которые получают наибольшие доходы. Среди них — «Руки вверх!» и Баста, зарабатывающие по 15,4 млн рублей за выступление.