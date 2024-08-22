«Пир во время чумы»: в Госдуме выступили против концерта SHAMAN в Оренбурге

В Госдуме посчитали неуместным тратить 16 млн руб на концерт SHAMAN в Оренбурге

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает нецелесообразной тратой бюджета решение властей Оренбургской области выделить 16 млн рублей на концерт певца SHAMAN на День города, сообщает RTVI .

Останина написала обращение на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Она отметила, что жители региона в Сети предельно возмущены решением властей потратить баснословную сумму на праздник на фоне разрушений, которые принес недавний паводок.

Многие считают это решение «пиром во время чумы» и призывают власти «иметь совесть». Останина отметила, что жители заслужили праздник после такого нелегкого года, но нужно относиться с уважением к мнению горожан.

«Считаем несвоевременным такие траты из городского бюджета», — отметила депутат.

Она напомнила, что еще не все пострадавшие получили компенсации за разрушенное жилье, а регион не восстановил в должной мере поврежденную инфраструктуру. По ее словам, особенно цинично это выглядит при проведении СВО и перед выборами губернатора Оренбургской области.

«Оренбургским властям было бы уместно воспользоваться общероссийским опытом и обратиться к представителям крупного бизнеса», — добавила Останина.