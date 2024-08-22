«Пир во время чумы»: в Госдуме выступили против концерта SHAMAN в Оренбурге
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает нецелесообразной тратой бюджета решение властей Оренбургской области выделить 16 млн рублей на концерт певца SHAMAN на День города, сообщает RTVI.
Останина написала обращение на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Она отметила, что жители региона в Сети предельно возмущены решением властей потратить баснословную сумму на праздник на фоне разрушений, которые принес недавний паводок.
Многие считают это решение «пиром во время чумы» и призывают власти «иметь совесть». Останина отметила, что жители заслужили праздник после такого нелегкого года, но нужно относиться с уважением к мнению горожан.
«Считаем несвоевременным такие траты из городского бюджета», — отметила депутат.
Она напомнила, что еще не все пострадавшие получили компенсации за разрушенное жилье, а регион не восстановил в должной мере поврежденную инфраструктуру. По ее словам, особенно цинично это выглядит при проведении СВО и перед выборами губернатора Оренбургской области.
«Оренбургским властям было бы уместно воспользоваться общероссийским опытом и обратиться к представителям крупного бизнеса», — добавила Останина.