«Реально удивил!»: первый продюсер SHAMAN оценил его выбор места для свадьбы

Продюсер Яковлев заявил, что SHAMAN его удивил выбором места для свадьбы

Первый продюсер певца SHAMAN Александр Яковлев в интервью NEWS.ru поделился своим мнением о выборе места бракосочетания артиста, которым стал Донецк. Ярослав Дронов и глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу 5 ноября.

«То, что выбрали Донецк, это, наверное, какой-то флер меняющейся истории. На тех территориях сейчас куется новая Россия. И быть в гуще событий, зародить там семью — наверное, прикольно и здорово. Ярослав всегда любил эпатировать и удивлять, на этот раз удивил бракосочетанием в Донецке. Реально удивил!» — подчеркнул Яковлев.

Он добавил, что путь SHAMAN был непростым, полным «препонов и событий». Продюсер пожелал Дронову простого человеческого счастья, долгого и прочного союза с Мизулиной, а также появления детей в их семье.

По словам Яковлева, он недавно пересекался с артистом на одном мероприятии. Они поприветствовали друг друга и обнялись. SHAMAN выглядел счастливым.

«Пусть все у него будет хорошо», — заключил продюсер.

