«Разврат и пошлость»: продюсер Дворцов оценил песни Инстасамки

«Особенно в военное время, когда нужно поддерживать дух наших бойцов и как-то пытаться создавать композиции о родине, мы продолжаем слышать хиты Инстасамки, посвященные пошлости и разврату. Песня „ЗА ДЕНЬГИ ДА“ — яркий пример. Там пропаганда продажности», — сказал Дворцов.

По его словам, эти песни негативно влияют на воспитание молодежи и романтизируют образ продажной женщины.

В текущей ситуации гражданам России необходимы произведения, воспевающие любовь к Родине, а не низкопробные композиции с непристойным текстом, заключил продюсер.

В октябре Инстасамка обвинила в мошенничестве стилиста Николая Овечкина и вынудила его вернуть деньги за костюмы для клипа на 18 миллионов рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.