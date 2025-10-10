Стилист вернул деньги Инстасамке за костюмы

Стилист Николай Овечкин вернул деньги певице Инстасамке (Дарье Зотеевой), которая обвинила его в мошенничестве, сообщает « 112 ».

Певица подписала со стилистом контракт на 18 млн рублей, по которому он должен был оформить и закупить костюмы для ее клипа.

По ее словам, в итоге работу выполняли другие люди, а часть денег он потратил на личные нужды и тусовки.

После общественного резонанса стилист вернул деньги певице и ее команде.

Оказалось, что другие блогеры заявили, что также были обмануты и теперь собираются коллективное заявление на Овечкина.

Ранее Инстасамка приняла участие в заседании Общественной палаты РФ, чтобы обсудить права детей в Сети. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что ситуации при которых «фрикоподобные» личности проявляют политические амбиции, недопустимы.