Стилист вернул деньги Инстасамке за костюмы
Стилист Николай Овечкин вернул деньги певице Инстасамке (Дарье Зотеевой), которая обвинила его в мошенничестве, сообщает «112».
Певица подписала со стилистом контракт на 18 млн рублей, по которому он должен был оформить и закупить костюмы для ее клипа.
По ее словам, в итоге работу выполняли другие люди, а часть денег он потратил на личные нужды и тусовки.
После общественного резонанса стилист вернул деньги певице и ее команде.
Оказалось, что другие блогеры заявили, что также были обмануты и теперь собираются коллективное заявление на Овечкина.
Ранее Инстасамка приняла участие в заседании Общественной палаты РФ, чтобы обсудить права детей в Сети. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что ситуации при которых «фрикоподобные» личности проявляют политические амбиции, недопустимы.