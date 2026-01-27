Раскрыта тайна исчезновения певицы Елены Ваенги

Певица Елена Ваенга исчезла из медиаполя, поскольку выбрала путь счастливой матери и жены. Она отказалась от медийности и посещения публичных мероприятий, выразил мнение в разговоре с Общественной Службой Новостей музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Многие россияне интересовались, куда исчезла Ваенга. Но ответ прост.

«Да, она не объявляла о завершении карьеры или ухода со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — подчеркнул Дворцов.

По его словам, звезда начала реже появляться на публичных мероприятиях и давать концерты. Для нее важнее находиться рядом с близкими.

Дворцов добавил, что слава вечной не бывает. Звездам необходимо регулярно делать хиты, участвовать в передачах на телевидения, организовывать крупные проекты с пиаром, делать вбросы в СМИ. Не каждый музыкант готов это делать, подчеркнул Дворцов.

Продюсер заявил, что Ваенга, как и музыканты Влад Топалов, Стас Михайлов, якобы не прошли испытание временем. После длительного перерыва очень сложно снова подниматься на звездный Олимп.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.