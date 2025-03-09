Путин поздравил народную артистку России Голубкину с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем. Теплые слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.
В письме Путин указал, что Голубкина проявила творческий потенциал и реализовала его в кинематографе, эстраде, в Центральном академическом театре Российской Армии. У артистки есть миллионы фанатов, которые ценят ее.
В поздравлении президент также подчеркнул, что у Голубкиной есть самобытный актерский стиль, талант, артистизм, обаяние, прекрасные вокальные данные. Путин пожелал актрисе здоровья и всего наилучшего.
22 января сообщалось, что 84-летней Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. Она быстро утрачивала массу из-за раковой опухоли и уже почти все время проводит в кровати.