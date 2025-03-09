Путин поздравил народную артистку России Голубкину с юбилеем

В письме Путин указал, что Голубкина проявила творческий потенциал и реализовала его в кинематографе, эстраде, в Центральном академическом театре Российской Армии. У артистки есть миллионы фанатов, которые ценят ее.

В поздравлении президент также подчеркнул, что у Голубкиной есть самобытный актерский стиль, талант, артистизм, обаяние, прекрасные вокальные данные. Путин пожелал актрисе здоровья и всего наилучшего.

22 января сообщалось, что 84-летней Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. Она быстро утрачивала массу из-за раковой опухоли и уже почти все время проводит в кровати.