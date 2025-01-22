Актрисе Ларисе Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей

84-летней российской актрисе Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь медиков. Она быстро теряет вес на фоне онкозаболевания и уже не встает с постели, сообщает SHOT .

Артистка пожаловалась врачам на сильные боли в голове и в теле. Также она не может спать без снотворного, ей регулярно делают обезболивающие уколы и дают таблетки, чтобы блокировать боль.

У Голубкиной отметили заметное снижение веса. Также у нее выявили пролежни — если ранее она передвигалась с помощью инвалидного кресла, то сейчас перестала вставать с кровати из-за слабости. Актриса отказывается от помощи близких.

В ближайшее время медики решат вопрос о госпитализации Голубкиной.

Ранее у актрисы врачи диагностировали злокачественное заболевание системы крови — болезнь Вальденстрема. Она борется с заболеванием с 2014 года.

Лариса Голубкина прославилась благодаря роли в знаменитом фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1961 год). Более полувека актриса тесно связана с Центральным академическим театром Российской армии. В 1991 году Голубкина была удостоена звания народной артистки РСФСР.