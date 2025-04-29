Программа в честь Дня Победы пройдет в парке «Москино»

Почти 700 мероприятий в честь 80-летия Победы пройдет в кинопарке «Москино» с 1 по 11 мая. Посетителей ждут мастер-классы, концерты, интерактивы, выставки и кинопоказы, сообщается на сайте мэра столицы.

Заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что самая насыщенная программа состоится 9 мая. В этот день пройдет сразу несколько исторических реконструкций.

«Одна из главных воспроизведет Парад Победы 1945 года: в сопровождении оркестра по территории промаршируют пешие отряды, проедет боевая техника. Творческие коллективы выступят с композициями, которые звучали на фронте и по всей стране», — уточнила Сергунина.

Основная часть мероприятий состоится в период выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 1 мая на натурной площадке «Рубежи обороны» пройдет премьера постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!» режиссера Игоря Угольникова с участием народных артистов России и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В декорациях «Ступени Рейхстага» покажут любимые фильмы россиян — «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Повесть о настоящем человеке» и другие. В юбилейную дату пройдут спектакли о подвигах героев. Масштабная экспозиция с образцами легендарной боевой техники времен ВОВ будет проходить с 1 по 11 мая.

Детей и подростков ждут мастер-классы по изготовлению открыток, брошек и магнитов с символикой 9 Мая. Юные посетители мероприятий смогут пройти квест и почувствовать себя почтальонами. Также ребята поучаствуют в военно-спортивной игре.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.