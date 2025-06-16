Продюсер назвал трио Гогунского попыткой реабилитации перед женщинами

По мнению Дворцова, новым проектом Гогунский явно пытается реабилитироваться после недавних высказываний, вызвавших большой переполох в сети. Более того, он совершенно точно пытается составить конкуренцию своей бывшей супруге, которая уже успела зарекомендовать себя как успешный продюсер.

«Насколько группа „выстрелит“ — зависит только от него. Если Виталий презентует проект правильно, вложит денежные средства и красиво его преподаст, девочки смогут залететь. Не как „ВИА Гра“, но все же. Минимум полгода понадобится на раскрутку», — заявил эксперт.

Стоит напомнить, что недавно 46-летний актер Виталий Гогунский, известный ролью качка Кузи в юмористическом сериале «Универ» заявил, что представительницы слабого пола не должны быть в плохом настроении при мужчине.