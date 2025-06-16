Продюсер назвал трио Гогунского попыткой реабилитации перед женщинами
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, какие шансы на успех будет иметь трио звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского «Между нами», сообщает «Абзац».
По мнению Дворцова, новым проектом Гогунский явно пытается реабилитироваться после недавних высказываний, вызвавших большой переполох в сети. Более того, он совершенно точно пытается составить конкуренцию своей бывшей супруге, которая уже успела зарекомендовать себя как успешный продюсер.
«Насколько группа „выстрелит“ — зависит только от него. Если Виталий презентует проект правильно, вложит денежные средства и красиво его преподаст, девочки смогут залететь. Не как „ВИА Гра“, но все же. Минимум полгода понадобится на раскрутку», — заявил эксперт.
Стоит напомнить, что недавно 46-летний актер Виталий Гогунский, известный ролью качка Кузи в юмористическом сериале «Универ» заявил, что представительницы слабого пола не должны быть в плохом настроении при мужчине.