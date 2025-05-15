«Иди в сад сразу»: актер Гогунский послал женщин в плохом настроении

Актер Гогунский: женщина не имеет права быть в плохом настроении при мужчине

46-летний актер Виталий Гогунский, известный ролью качка Кузи в юмористическом сериале «Универ», рассказал об отношениях с женщинами. Он заявил, что представительницы слабого пола не должны быть в плохом настроении при мужчине, сообщает Mail.ru .

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — заявил Гогунский в подкасте «Краснова знает».

По его словам, если женщина в плохом настроении, значит она не подходит мужчине или наоборот. Актер также отметил, что считает неправильным добиваться внимания противоположного пола.

«Я пока добивался, чтобы они уходили из моей жизни», — добавил Гогунский.

Актер был дважды женат. От первой супруги, модели Ирины Маирко, у него есть дочь. Девочка поет под псевдонимом Милана Стар, но не общается со знаменитым отцом. Со второй женой — коучем и владелицей химчисток Анной Жюсталь — он прожил 2 года. Пара рассталась из-за того, что отношения стали мешать карьере Гогунского.