Проблемы с сердцем: звезда «Кин-дза-дзы» Любшин попал в больницу

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Народный артист РСФСР Станислав Любшин экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Mash .

Помощь медиков 91-летнему актеру понадобилась из-за проблем с сердцем. У Любшина — гипертонический криз, сейчас он в состоянии средней тяжести. Кроме того, у Любшина есть симптомы простуды: кашель, насморк и сильная слабость.

По мнению врачей, состояние народного артиста в перспективе может ухудшиться.

Актер стал популярным, сыграв дядю Вову в фильме «Кин-дза-дза», Славу Костикова в «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в фильме «Щит и меч».

Ранее из больницы после операции на сердце выписали 92-летнего отца Филиппа Киркорова Бедроса. Медики проверили работу кардиостимулятора.