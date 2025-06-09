Приставы разыскивают Земфиру* из-за долга за капремонт
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У уехавшей из России певицы Земфиры* нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Артистку также ищут приставы из-за задолженности за капитальный ремонт, сообщает SHOT.
Земфира* не заплатила ФНС 733 тыс. рублей. У артистки в России есть действующее ИП в области искусства.
Певица владеет в Москве нежилым помещением площадью 134 кв. м. Оно находится в подвале дома на 5-й Магистральной. Когда-то Земфира* хотела открыть там студию звукозаписи, но уехала. Сейчас помещение никем не занято. Жильцы давно никого там не видели.
Оказалось, что артистка задолжала 2,9 тыс. рублей за капремонт. Ее из-за этого разыскивают приставы, пытаясь взыскать деньги.
Кроме того, у певицы была в собственности квартира на Фрунзенской. Земфира* переписала ее в 2023 году на актрису Ренату Литвинову. Обе звезды сейчас проживают в Париже.
Ранее суд взыскал долги по ЖКХ с Литвиновой. Точная сумма долга не раскрывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.