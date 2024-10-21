«Прилучный плюнул в Муцениеце»: в Сети обсуждают пост актера в День отца

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после развода продолжают активно обсуждать свои разногласия на глазах у публики. Артист предупредил мам и пап о том, что эгоистичные действия могут навредить, и призвал сосредоточиться исключительно на благополучии детей, сообщает kp.ru .

В День отца Прилучный выложил в соцсети фото с тремя своими детьми — Тимофеем, Мией и Мишей. Он подчеркнул, что очень любит своих детей и старается делать для них все, что в его силах.

«И мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению. Поэтому сегодня не только отцам, но и всем родителям я хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их!» — отметил актер.

Фанаты сразу же пришли к выводу, что их кумир обращается таким образом именно к своей экс-супруге.

«Прилучный плюнул в Муцениеце», — убеждена аудитория.

Ранее Павел упоминал, что Тимофей уже давно проживает с ним. По его словам, сын захотел жить вместе более года назад, и Агата это одобрила. Но после того, как она подала в суд на алименты, все изменилось — актриса не объяснила ребенку свои мотивы. Мальчик сильно расстроен и не понимает, почему необходимо проходить такой трудный и долгий процесс, чтобы остаться с тем, с кем он желает жить.