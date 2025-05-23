Представитель Киркорова опровергла сообщения о госпитализации певца

В Сети распространилась информация, что певец, народный артист России Филипп Киркоров был госпитализирован из-за проблем с рукой, которые возникли после травмы на концерте. Представитель артиста Екатерина Успенская отметила, что госпитализации не было, но певец находится под медицинским наблюдением, пишет ТАСС .

«Нет, не госпитализировали, но он находится под наблюдением докторов», — сообщила Успенская.

По словам представительницы певца, Киркоров в ближайшее время будет проходить некоторые медицинские процедуры и ему будут делать перевязки на месте ожога, который он получил на концерте в Петербурге еще в апреле 2025 года.

Ранее сообщалось, что Киркоров травмировался, когда во время исполнения одной из песен задел фейерверк. После этого его куртка загорелась. Несмотря на полученную травму, артист отыграл концертную программу до конца, затем в шутку назвал себя фениксом.