сегодня в 20:39

Представитель Киркорова: лечение певца займет больше времени, чем ожидалось

Лечение российского поп-короля Филиппа Киркорова, получившего ожог руки на концерте, затягивается. Оно займет больше времени, чем ожидалось ранее, заявила представитель артиста Екатерина Успенская в разговоре с ТАСС .

Она отметила, что лечение «идет полным ходом», но восстанавливаться Киркорову придется дольше, чем предполагалось.

Успенская добавила, что из-за травмы Киркоров не смог выступить на концерте в Государственном Кремлевском дворце, где проходило празднование 85-летия легендарного композитора Давида Тухманова.

Также представитель артиста попросила СМИ не доверять слухам и не ставить Киркорову медицинские диагнозы.

Поп-король получил ожог руки на концерте в Санкт-Петербурге 25 апреля. Позднее в СМИ появилась информация, что Киркорова якобы госпитализировали. Успенская ее опровергла.

Она добавила, что артист находится под медицинским наблюдением, проходит необходимые процедуры. Ему делают перевязки.