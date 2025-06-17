Представитель Канье Уэста опроверг слухи о новом псевдониме рэпера

Официальный представитель Канье Уэста (известного как Ye) опроверг сообщения о том, что рэпер во второй раз сменил имя, сообщает РИА Новости .

В беседе с Page Six пресс-служба артиста категорически заявила: «Никакого Ye Ye не существует», объяснив, что путаница возникла из-за особенностей заполнения деловых документов.

Ранее издание Page Six сообщило, что финансовый директор музыканта Хуссейн Лалани подал документы от имени «Ye Ye», что было воспринято как очередная смена имени артиста. Однако представители пояснили, что в онлайн-форме просто требовалось указать и имя, и фамилию, что привело к технической ошибке.

В октябре 2021 года суд Лос-Анджелеса официально разрешил рэперу сменить имя с Канье Уэста на Ye. В 2024 году музыкант окончательно оформил этот псевдоним, объяснив свое решение тем, что считает свое родовое имя «рабским».