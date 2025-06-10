Теперь Йе Йе: американский рэпер Канье Уэст снова сменил имя
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Рэпер Канье Уэст из США, который ранее поменял себе имя на Йе, снова сменил его. Теперь он называет себя Йе Йе, сообщает РИА Новости.
Как пишет New York Post, новая деловая документация в американском штате Калифорния подана главным финдиректором исполнителя Хуссейном Лалани. Там рэпер фигурирует под именем Йе Йе.
Теперь его компании, среди которых Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают новый псевдоним рэпера.
В 2021 году Уэст официально стал Йе.
В феврале этого года в аккаунте музыканта в соцсети X начали появляться посты на разную тематику, в том числе были и в поддержку нацизма. Почти все из них написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые — с нецензурной лексикой. Ряд пользователей высказывал предположение, что его аккаунт взломали. Позже страницу Уэста удалили из соцсети.