Теперь Йе Йе: американский рэпер Канье Уэст снова сменил имя

Как пишет New York Post, новая деловая документация в американском штате Калифорния подана главным финдиректором исполнителя Хуссейном Лалани. Там рэпер фигурирует под именем Йе Йе.

Теперь его компании, среди которых Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают новый псевдоним рэпера.

В 2021 году Уэст официально стал Йе.

В феврале этого года в аккаунте музыканта в соцсети X начали появляться посты на разную тематику, в том числе были и в поддержку нацизма. Почти все из них написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые — с нецензурной лексикой. Ряд пользователей высказывал предположение, что его аккаунт взломали. Позже страницу Уэста удалили из соцсети.