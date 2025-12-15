С 17 по 21 декабря в выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве пройдет одно из главных событий в мире традиционного искусства — Международная выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка». Подмосковье традиционно примет участие в мероприятии и представит масштабный объединенный региональный стенд, на котором посетители смогут увидеть и приобрести гжельский, дулевский и фарфор Вербилок, павловопосадские платки, федоскинскую лаковую миниатюру, жостовские подносы, деревянную богородскую игрушку, стеклянные елочные украшения из Клина и другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

От Подмосковья в выставке участвуют предприятия народных художественных промыслов:

ООО «Звезда Гжели», ООО «Объединение «Гжель», АО «Гжельский фарфоровый завод», ООО «Гжельский завод художественной росписи», ООО «Галактика и компания», ПК «Дулевский фарфор» и ДО «Промыслы Вербилок», а также «Союз Гжельских Мастеров»;

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»;

АО «Федоскино»;

ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» и ИП «Металлоподнос Жостово»;

ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву» и ООО «Художественные изделия и игрушки», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», а также ООО «КЛАСТЕР НХП И РЕМЕСЕЛ»;

ОАО «Елочка» (елочные украшения).

В этом году для участия в выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка» зарегистрировано более 1,5 тысяч участников, среди которых организации промыслов, образовательные учреждения, творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники. Будет представлено 45 коллективных региональных экспозиций со всей России. Гостей выставки ждут увлекательные квесты по народным художественным промыслам, позволяющие проверить свои знания об истоках многонациональной культуры нашей страны, познавательные экскурсии «Едем познавать промыслы!», мастер-классы и «Город мастеров», где можно попробовать себя в гончарном деле, росписи, ткачестве и других старинных техниках. Любителей моды ждет «ЛАДЬЯ. FASHION Шоу» — показы уникальных коллекций современных российских дизайнеров, встраивающих национальные традиции в ткани, одежду и аксессуары из экологически чистых материалов. Украшением станут яркая концертная программа с выступлениями коллективов из Тверской области, Пермского края, Республики Башкирия и показы народных костюмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.