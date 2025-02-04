Пора очнуться от «творческого сна»: продюсер Пригожин обратился к звездам 2000-х

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что на сцену должны вернуться звезды нулевых, среди которых был и певец Андрей Губин, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению продюсера, сейчас на российской эстраде не хватает хитов из «нулевых», а мода на них возвращается, поэтому самое время вернуться на сцену артистам из недалекого прошлого.

«Я говорю не об усопших исполнителях, а о тех, кто в свое время ушел и никак не проснется от творческого сна», — пояснил муж певицы Валерии.

Он напомнил, сколько великолепных хитов было у Губина. По мнению Пригожина, сегодня нет исполнителей такого формата, жанра и характера.

«А в нем все сочеталось: вокал, внешность, песни — все было прекрасно», — ностальгирует продюсер.

Он выразил сожаление, что певец больше не может радовать фанатов своими песнями, зато его хиты воскресают благодаря другим артистам.

Пригожин также рассказал, что некоторые зарубежные звезды снова мечтают выступать в России, и постепенно музыкальный «железный занавес» открывается.

«Поверьте, они тоже очень скучают», — сказал продюсер.

Ранее о возрождении хитов, написанных в 2000-х, говорил лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.