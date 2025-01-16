«Второй шанс»: Сергей Жуков объяснил, почему к нему вернулась популярность

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, в чем причины новой волны популярности его песен, которые гремели на дискотеках нулевых, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Жукова, важную роль здесь сыграли соцсети. «Наши песни очень завирусились в соцсетях, их услышала молодежь и им такая тема зашла, появились варианты в новых исполнениях», — объяснил музыкант.

По его словам, спрос рождает предложение. Повезло, что «судьба дала второй шанс», поэтому он снова поет свои песни.

Во-вторых, это ностальгия у поколения, которое выросло на песнях «Руки вверх!» Эти ребята и девчонки сегодня уже взрослые люди и им приятно вновь услышать песни из самой беззаботной поры своей жизни, считает музыкант.

К тому же, по мнению Жукова, современной российской музыкальной индустрии «нечего больше предложить». «Нет ожесточенной конкуренции, запала, это куда-то исчезло», — отметил он.

Кстати, вскоре Жуков собирается представить поклонникам свои новые песни, добавляется в материале.

В 2024 году разгорелся спор за авторские права на песни «Руки вверх!», из-за чего был приостановлен прокат фильма об истории группы. Подробнее о споре Жукова и продюсера Андрея Черкасова читайте здесь.