Раскрыты подробности борьбы Сергея Жукова за права на альбомы «Руки вверх!»
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Певец Сергей Жуков не прекращает попыток вернуть права на культовые музыкальные фонограммы группы «Руки вверх!». Сейчас самые популярные песни принадлежат музыкальному издательству «Джем», сообщает SHOT.
Адвокаты Жукова просят еще раз проверить договор с компанией. Ранее она получала права на выпуск на кассетах 13 композиций из первых альбомов группы. Среди них — песни из «Сделай погромче!» и «Дышите равномерно».
Сергей Жуков вместе с Алексеем Потехиным в 1998 подписали контракт с продюсером Андреем Черкасовым на 5 лет. Он перестал действовать в 2003 году.
Через некоторое время фирма Черкасова превратилась в «Джем». Однако бизнесмен пытается доказать, что популярные песни тех времен «Руки вверх!» принадлежат ему. Музыкант с этим не согласен.
В «Джеме» ранее заявляли, что не разрешали Жукову использовать ранние хиты в фильме о пути группы. Также компания отправила иски на блокировку «Крошки моей» и остальных композиций на разных стриминговых площадках.
Жуков заявлял, что «Джем» не имеет прав на песни «Руки вверх!». Они истекли еще давно.
В 2009 году, по словам музыканта, он получил документы, подтверждающие, что является владельцем своих песен и обладает исключительными правами на них.
Но, по заявлениям музыкального лейбла «Джем», у артиста никаких прав на песни нет. Судебные тяжбы между сторонами могут растянуться на долгое время.
В марте 2024 года Жуков проиграл суд за авторские права на песни. В июле он вновь подал иск, чтобы вернуть их.