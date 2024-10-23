Раскрыты подробности борьбы Сергея Жукова за права на альбомы «Руки вверх!»

Певец Жуков продолжает сражаться за права на альбомы «Руки вверх!» в суде

Певец Сергей Жуков не прекращает попыток вернуть права на культовые музыкальные фонограммы группы «Руки вверх!». Сейчас самые популярные песни принадлежат музыкальному издательству «Джем», сообщает SHOT .

Адвокаты Жукова просят еще раз проверить договор с компанией. Ранее она получала права на выпуск на кассетах 13 композиций из первых альбомов группы. Среди них — песни из «Сделай погромче!» и «Дышите равномерно».

Сергей Жуков вместе с Алексеем Потехиным в 1998 подписали контракт с продюсером Андреем Черкасовым на 5 лет. Он перестал действовать в 2003 году.

Через некоторое время фирма Черкасова превратилась в «Джем». Однако бизнесмен пытается доказать, что популярные песни тех времен «Руки вверх!» принадлежат ему. Музыкант с этим не согласен.

В «Джеме» ранее заявляли, что не разрешали Жукову использовать ранние хиты в фильме о пути группы. Также компания отправила иски на блокировку «Крошки моей» и остальных композиций на разных стриминговых площадках.

Жуков заявлял, что «Джем» не имеет прав на песни «Руки вверх!». Они истекли еще давно.

В 2009 году, по словам музыканта, он получил документы, подтверждающие, что является владельцем своих песен и обладает исключительными правами на них.

Но, по заявлениям музыкального лейбла «Джем», у артиста никаких прав на песни нет. Судебные тяжбы между сторонами могут растянуться на долгое время.

В марте 2024 года Жуков проиграл суд за авторские права на песни. В июле он вновь подал иск, чтобы вернуть их.