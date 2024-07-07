Сергей Жуков снова намерен судиться за права на хиты группы «Руки вверх»

Сергей Жуков обратился за помощью в суд с иском по возвращению авторских прав на 11 песен группы «Руки вверх», в том числе на «Чужие губы» и «Крошка моя», сообщает Telegram-канал Mash .

Авторские права на хиты группы «Руки вверх», в состав которой до августа 2006 года входили певец Сергей Жуков и клавишник Алексей Потехин, с конца 1990-х годов принадлежат продюсеру музыкального коллектива Андрею Маликову. В настоящее время Жуков хочет вернуть себе право исполнять любимые многими песни.

В прошлом Жукова оштрафовали за исполнение «Студента» на 100 тысяч рублей. Он спел песню уже после того, как покинул «Руки вверх».

Певец пытался оспорить штраф в суде, подав иск на музыкальный лейбл Маликова «Издательство Джем», но проиграл заседание. Теперь он намерен снова судиться с продюсером, но уже в Арбитражном суде.

В марте 2024 года стало известно, что Жуков проиграл суд. Он не смог вернуть права на песни, автором и композитором которых являлся в прошлом.