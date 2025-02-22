Популярную песню «Сигма-бой» спел мужской хор в честь Дня защитника Отечества

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Также на обновленный вариант сняли клип. В этом варианте хор поет про российских военных, которые скоро вернуться с победой.

В оригинале песню исполняют две школьницы. Композиция моментально завирусилась в TikTok и стала хитом по всему миру.

Песню «Сигма-бой» записали две россиянки — 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Трек выпустили в октябре прошлого года.

На Украине эту песню назвали кремлевской пропагандой. Там посчитали, что Москва использует трек в качестве инструмента «мягкой силы».

Кроме того, Ранее в ЕС заявили, что Sigma Boy пропагандирует «пророссийское мировоззрение». В Европе назвали композицию вирусным русским тропом, который используется в соцсетях и передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир.