В ЕС заявили, что песня Sigma Boy пропагандирует «пророссийское мировоззрение»

В Европарламенте обсудили опасность песни российских блогеров Betsy и Марии Янковской Sigma Boy, которая стала вирусной в Сети, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Политик из немецкой социально-либеральной партии Volt Нела Риль заявила, что РФ проникает в европейскую культуру через песни. Это произошло в декабре прошлого года на заседании Европарламента в Страсбурге. Тогда выступление осталось незамеченным, но 25 января он выложила часть своей речи в соцсети. После этого видео начало набирать просмотры.

В комментариях в аккаунте политика появились удивленные европейцы, которые отметили, что «Европарламент не может быть настоящим местом», подумали, что ее речь — это шутка, и т. д.

«Вы знаете про Sigma Boy? Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже Украине, то вы, вероятно, знаете. Sigma Boy — вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — отметила в своей речи Риль.

По ее словам, РФ поняла, как внедрить собственные идеи в общество, также она нацелилась на молодых украинцев.

Как рассказала политик, министр культуры Украины предупреждал, что Россия нацелена на не только на «книги и музеи, но и на украинский язык, музыку и лидеров мнений».