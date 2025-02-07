Песню Sigma Boy признали на Украине кремлевской пропагандой

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что популярная в Сети песня Sigma Boy («Сигма-бой») является частью более широкой информационной войны Кремля. Об этом сообщает РБК .

Как подчеркнули в ведомстве, РФ давно использует музыку в качестве инструмента «мягкой силы», через нее Кремль закрепляет повествования и культурное влияние. Данная вирусная песня направлена на молодежь — она популяризирует у них образ «сильного лидера», активно распространяемого пропагандой Москвы.

Песню «Сигма-бой» записали две юные россиянки 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Трек выпустили в октябре прошлого года. Данная песня попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard в январе. На странице Бэтси на YouTube Sigma Boy набрал 53 млн просмотров.

Ранее в ЕС заявили, что песня Sigma Boy пропагандирует «пророссийское мировоззрение». Там назвали композицию вирусным русским тропом, который используется в соцсетях и передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир.