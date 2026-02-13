Попала в список должников: ФНС требует с Вали Карнавал более 600 тыс рублей

Блогер Валя Карнавал задолжала налоговой более 600 тыс рублей
Российская блогерша Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) попала в список должников Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает Telegram-канал «Звездач».

Сумма задолженности составляет 663 421 рубль. Долг накопился из-за невыплат по ИП.

При этом в октябре 2025 года Карнавал должна была налоговой 352 тыс. рублей. Тогда ей уже грозили возбуждение исполнительного производства и блокировка счетов.

