Попала в список должников: ФНС требует с Вали Карнавал более 600 тыс рублей
Блогер Валя Карнавал задолжала налоговой более 600 тыс рублей
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Российская блогерша Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) попала в список должников Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сумма задолженности составляет 663 421 рубль. Долг накопился из-за невыплат по ИП.
При этом в октябре 2025 года Карнавал должна была налоговой 352 тыс. рублей. Тогда ей уже грозили возбуждение исполнительного производства и блокировка счетов.
Ранее россияне начали получать «письма счастья» от ФНС за покупку автомобилей у иностранцев за наличные или криптовалюту.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.