Попала в список должников: ФНС требует с Вали Карнавал более 600 тыс рублей

Сумма задолженности составляет 663 421 рубль. Долг накопился из-за невыплат по ИП.

При этом в октябре 2025 года Карнавал должна была налоговой 352 тыс. рублей. Тогда ей уже грозили возбуждение исполнительного производства и блокировка счетов.

Ранее россияне начали получать «письма счастья» от ФНС за покупку автомобилей у иностранцев за наличные или криптовалюту.

