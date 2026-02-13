«Письма счастья» от ФНС: россиян штрафуют за покупку авто у иностранцев

Россияне столкнулись со штрафами за покупку авто у иностранцев за наличные

В зону риска попали россияне, которые провели сделки за наличный расчет или криптовалюту. ФНС требует пояснить способ оплаты и грозит штрафами от 20% до 40% от суммы сделки за «нарушение валютного контроля».

Поводом для разбирательств становятся покупки у нерезидентов вне банковского контроля. Например, жительница Екатеринбурга приобрела Largus у гражданина Китая за наличные и в итоге получила штраф 600 тыс. рублей. Мужчина из Кемерова купил авто у иностранца за 20 млн рублей в 2024 году, а в январе 2026-го получил запрос из таможни. Если подтвердится оплата наличными, ему грозит штраф от 2 до 8 млн рублей.

Причиной стало то, что закон требует проводить расчеты с иностранцами через счета в банках. Неважно, рубли это, валюта или крипта. Перевод на зарубежную карту также считается нарушением.

В связи с этим водительские чаты пополнились лайфхаками: продавцы советуют заявлять, что деньги еще не переведены, а расчет отложен на 3 года. Якобы это выводит сделку из-под валютного контроля.

При этом в ФНС Кузбасса заявили, что практика проверок ужесточилась, а данные могут запрашивать даже спустя 3 года после покупки авто.

