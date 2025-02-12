Попадет под давление: Уэсту грозят крах бизнеса и потеря контрактов в США

Американский рэпер Канье Уэст вскоре прекратит заниматься бизнесом в США из-за своих скандальных публикаций в соцсети X, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Sun.

Американский предприниматель Дэниел Старр заявил, что помешать Уэсту в его предпринимательской деятельности на территории Соединенных Штатов хотят влиятельные чиновники. С их решением солидарны и американские бизнесмены.

Кроме бизнеса в США, Уэст может потерять и свои контракты. Так, представители модных компаний, сотрудничающих с рэпером, перестанут вести с ним дела, как утверждает Старр.

По словам мужчины, единственная возможность Уэста продолжать заниматься бизнесом — это вывести его за границу. Старр добавил, что американские чиновники окажут на рэпера давление, из-за чего он не сможет вести свою деятельность в Штатах.

Такие меры связаны со скандальными заявлениями Уэста. Администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы рэперу все сошло с рук, считает Старр. При этом, если какие-то компании продолжат сотрудничество с Уэстом, их ждут «последствия», отметил бизнесмен.

Ранее в соцсети X рэпер назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру, что возмутило общественность. После этого он попытался оправдаться, назвав свои заявления «социальным экспериментом». Позже страницу Уэста удалили из соцсети X.