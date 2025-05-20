Поклонницы Киркорова отсудили у него деньги за отмену выступлений в пандемию

Поклонницы отсудили у певца Филиппа Киркорова средства за то, что он не выступил перед ними во время пандемии коронавируса. Иск на компанию «Филипп Киркоров корпорейшн» подали две женщины — из Краснодара и Ростова-на-Дону, сообщает SHOT .

Фанаткам певца не понравилось, что его концерт в 2020 году отменили, когда был локдаун и все находились на самоизоляции. Одной женщине в связи с этим получилось отсудить 40 тыс. рублей. Второй Киркоров должен будет выплатить 20 тыс.

В обе суммы входят цена билетов, моральная компенсация, а также расходы на судебные тяжбы. Приставы пытаются провести взыскание средств с компании поп-короля.

Ранее ФНС подала в суд на мертвого отца Филлипа Киркорова из-за долга. Бедрос должен государству 31 тыс. рублей налогов.