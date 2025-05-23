Поклонники и близкие собираются на прощание с хореографом Григоровичем в Москве

Поклонники, близкие и коллеги начинают собираться у Большого театра в Москве, они несут с собой цветы, чтобы почтить память советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича, передает корреспондент РИАМО.

Выдающегося хореографа в последний путь могут проводить все желающие.

Маэстро ушел из жизни 19 мая 2025 года в 98 лет. Причиной смерти могли стать осложнения после двусторонней пневмонии. После церемонии прощания тело Юрия Григоровича кремируют, вечный покой он обретет на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.

Григорович руководил балетной труппой Большого театра 30 лет и воспитал несколько поколений прославленных артистов. В 1968 году хореограф поставил спектакль «Спартак». Он стал визитной карточкой Большого театра.