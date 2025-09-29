«Пока все не попробую, не успокоюсь»: Катя Лель призналась в любви к хинкали
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Певица Катя Лель поделилась своими гастрономическими предпочтениями. Она отметила, что все блюда, которые ей нравятся, отличаются высокой калорийностью, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Я просто без ума от всех видов грузинских хинкали. Все, что завернуто в тесто и приготовлено с бульоном, обожаю. А у этого блюда столько разнообразных вариантов, что я пока все не попробую, не успокоюсь», — поделилась исполнительница хита «Мой мармеладный».
Она также упомянула, что и сама любит готовить это знаменитое блюдо грузинской кухни.
«Пельмени, конечно, у меня лучше получаются, потому что для приготовления хинкалины нужна сноровка, так как там особый метод формирования теста», — добавила Лель.
В числе других блюд, завоевавших сердце звезды, оказались запеченные овощи.
«Баклажаны с маслом, помидоры — все это на костре! Это обалденно вкусно, и я сама люблю тоже экспериментировать — чтобы приготовить овощи по-восточному, когда миксуешь несколько разновидностей и получается некое рагу с мясом», — рассказала она.
Как оказалось, певица неравнодушна и к десертам: ее привлекают сладкие слоеные лакомства и пахлава.
