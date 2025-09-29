«Пока все не попробую, не успокоюсь»: Катя Лель призналась в любви к хинкали

Катя Лель — о своей любви к хинкали: я просто без ума от всех видов

Певица Катя Лель поделилась своими гастрономическими предпочтениями. Она отметила, что все блюда, которые ей нравятся, отличаются высокой калорийностью, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я просто без ума от всех видов грузинских хинкали. Все, что завернуто в тесто и приготовлено с бульоном, обожаю. А у этого блюда столько разнообразных вариантов, что я пока все не попробую, не успокоюсь», — поделилась исполнительница хита «Мой мармеладный».

Она также упомянула, что и сама любит готовить это знаменитое блюдо грузинской кухни.

«Пельмени, конечно, у меня лучше получаются, потому что для приготовления хинкалины нужна сноровка, так как там особый метод формирования теста», — добавила Лель.

В числе других блюд, завоевавших сердце звезды, оказались запеченные овощи.

«Баклажаны с маслом, помидоры — все это на костре! Это обалденно вкусно, и я сама люблю тоже экспериментировать — чтобы приготовить овощи по-восточному, когда миксуешь несколько разновидностей и получается некое рагу с мясом», — рассказала она.

Как оказалось, певица неравнодушна и к десертам: ее привлекают сладкие слоеные лакомства и пахлава.

