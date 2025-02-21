Поймали на вранье: Лева* из «Би-2» переписал московскую квартиру на жену

Певец Егор Бортник*, он же вокалист группы «Би-2» Лева*, соврал, что продал свою московскую квартиру, чтобы прокормить себя и музыкальный коллектив за границей. На самом деле артист переписал недвижимость на жену, сообщает Mash .

Музыкант признавался, что уже 3 года содержит группу на собственные сбережения. Якобы для этого ему пришлось продать свою московскую 3-комнатную квартиру у метро «Улица 1905 года». По словам Левы*, «Би-2» стали нищими после отъезда из России, а ему самому пришлось пожертвовать всем ради своей политической позиции.

Оказалось, что слова артиста о проданной квартире — вранье. Недвижимость он переписал на свою супругу. Стоимость жилья в 68 кв. м оценивается в 35 млн рублей. Соседи рассказали, что квартира пустует, а сами хозяева уже несколько лет не появляются.

Ранее Лева* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему известным «журналистом-иноагентом», рассказал, что помогает Украине, ненавидит Россию и презирает своих поклонников. Пранкеры звонили музыканту в течение нескольких месяцев.

* Признан иноагентом в России.