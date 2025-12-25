Появилось видео, как Алентову выносят на носилках из Театра им Маяковского

Опубликованы кадры, как доктора выносят народную артистку РФ Веру Алентову из театра имени Маяковского на носилках. РЕН ТВ делится видео.

Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким 25 декабря. Ей потребовалась помощь врачей сразу после того, как она увидела гроб с коллегой.

На опубликованных кадрах видно, как Алентову несут к карете скорой помощи на носилках. Реанимировать звезду стали еще в скорой.

Затем актрису доставили в больницу, но спасти ее не удалось — сердце Алентовой перестало биться. Причина смерти — острый инфаркт миокарда. Актрисе было 83 года.

Церемония прощания с народной артисткой пройдет в Театре имени Пушкина.

