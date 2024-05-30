Похудела и не двигалась: стало известно о состоянии Заворотнюк перед смертью
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В последнее время 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она сильно похудела и почти не двигалась, сообщает SHOT.
Муж артистки, фигурист Петр Чернышев все время был около любимой.
Перед смертью Заворотнюк жила дома в закрытом поселке Крекшино. Артистку периодически возили в госбольницу на необходимые процедуры. Кроме того, в конце 2023 года она прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, но это не помогло от глиобластомы головного мозга.
Две недели назад ее состояние здоровья резко ухудшилось.
В последние месяцы семья актрисы была погружена в лечение. Родные не следили за налоговыми отчислениями, поэтому накопился долг — порядка 500 тыс. рублей.
Заворотнюк скончалась прошлой ночью. Она болела раком головного мозга несколько лет.
Популярность актрисе принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня». Кроме того, она снялась в фильмах «Служебный роман. Наше время», «Код апокалипсиса» и других.