Похудела и не двигалась: стало известно о состоянии Заворотнюк перед смертью

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SHOT: Заворотнюк перед смертью жаловалась на сильные головные боли и слабость

В последнее время 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она сильно похудела и почти не двигалась, сообщает SHOT .

Муж артистки, фигурист Петр Чернышев все время был около любимой.

Перед смертью Заворотнюк жила дома в закрытом поселке Крекшино. Артистку периодически возили в госбольницу на необходимые процедуры. Кроме того, в конце 2023 года она прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, но это не помогло от глиобластомы головного мозга.

Две недели назад ее состояние здоровья резко ухудшилось.

В последние месяцы семья актрисы была погружена в лечение. Родные не следили за налоговыми отчислениями, поэтому накопился долг — порядка 500 тыс. рублей.

Заворотнюк скончалась прошлой ночью. Она болела раком головного мозга несколько лет.

Популярность актрисе принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня». Кроме того, она снялась в фильмах «Служебный роман. Наше время», «Код апокалипсиса» и других.