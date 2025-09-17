Похороны театрального режиссера Бутусова пройдут 21 сентября в Москве

сегодня в 14:52

Похоронить театрального режиссера Юрия Бутусова собираются 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом ТАСС рассказала вдова мужчины Мария.

Похороны пройдут в 12:00.

Бутусов умер 8 августа. Ему было 63 года.

Театральный режиссер утонул на море в Созополе в Болгарии. Его кремировали, а прах привезли в Россию.

Бутусов работал в известных театрах РФ и ЕС. На его счету большое количество поставленных спектаклей. Наиболее популярные из них — «Король Лир», «Макбет» и «Дядя Ваня».

После начала спецоперации Бутусов покинул РФ. Он ставил спектакли на площадках в ЕС.