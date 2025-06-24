Поэтический марафон, конкурс граффити и концерты пройдут в Москве ко Дню молодежи

Праздничная программа в честь Дня молодежи будет проходить всю неделю на 250 локациях по всей столице. Самым масштабным событием станет фестиваль «День молодежи», основные мероприятия которого состоятся на Болотной площади, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Фестиваль посвятят патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству. Его главная тема — „Знай. Люби. Гордись. Приумножай“. Ребят ждут встречи с участниками СВО, экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы. Много интересного будет и в других районах столицы», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На фестивале «День молодежи» состоится выступление как молодых, так и уже известных музыкальных коллективов. Эксперты помогут молодым людям выбрать будущую профессию и дадут советы по построению карьеры.

Еще 40 мероприятий состоится на ВДНХ, а также в столичных парках и музеях. Интерактивная программа включает викторины, мастер-классы, лекции и спортивные турниры.

На ВДНХ все желающие смогут посетить экскурсии, в том числе в центре «Космонавтика и авиация». Там посетителям расскажут о первых космонавтах, их детстве и становлении. Еще всех желающих ждут в Культурном центре «ЗИЛ», где состоится книжная выставка «Молодость — это фантастика».

Молодежный межнациональный фестиваль пройдет в Измайловском парке. Гостей мероприятия ждут спортивные и танцевальные соревнования, конкурс граффити, мастер-классы по технике рисования аэрозольными красками, занятия йогой и концерты.

Оркестры и джазовые коллективы выступят в музее-заповеднике «Коломенское». Юных москвичей приглашают раскрыть свои таланты в творческих интерактивах, присоединиться к настольным играм и командным состязаниям.

Кроме того, фестиваль «ТиНАО. Притяжение» развернется в Доме культуры «Михайловское». С концертной программой выступят молодые коллективы, а также солисты Москвы и Подмосковья.

Более подробная информация об условиях посещения и афиша мероприятия опубликована на портале «Молодежь Москвы» и сайтах учреждений.