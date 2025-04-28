Подвело сердце: названа официальная причина смерти актера Джина Хэкмена

Вскрытие показало, что двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкмен скончался в феврале от хронической сердечной недостаточности, пишет Fox News. 94-летний актер страдал тяжелой формой сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и гипертонию, сообщает РБК .

Согласно данным судмедэкспертов Нью-Мексико, Хэкмен перенес несколько серьезных операций: шунтирование, установку стентов в коронарные артерии и замену аортального клапана. В 2019 году ему был имплантирован кардиостимулятор.

У актера диагностировали позднюю стадию болезни Альцгеймера. Были обнаружены следы ацетона, что может свидетельствовать о длительном голодании. Тест на хантавирус был отрицательным.

Тела Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы были обнаружены 26 февраля в их доме в Санта-Фе. Пианистка лежала на полу в ванной комнате рядом с рецептурными лекарствами и телом одной из их собак. Актера обнаружили около кухни, в доме также находились две другие живые собаки.

В общей сложности трупы пролежали более 2 недель. Расследование не выявило признаков насильственной смерти.