Подключились приставы: Игорь Петренко оказался злостным должником по алиментам

Актер Игорь Петренко частично погасил задолженность по алиментам на детей от бывшей жены Екатерины Климовой. Он выплатил 2,5 млн рублей, сообщает SHOT .

Злостный неплательщик алиментов начал копить долг с 2022 года. Климова пошла в суд, чтобы добиться от экс-супруга денег на содержание двух его сыновей — Корнея и Матвея. Затем к взысканию подключились приставы.

В 2024 году долг по алиментам у Петренко достигал антирекорда среди знаменитостей, составив 9,2 млн рублей. Затем артиста обошел футболист ПСЖ и сборной РФ Матвей Сафонов, не выплативший 60 млн рублей алиментов.

Теперь же Петренко взял себя в руки и уже перечислил на содержание детей свыше 2 млн рублей. Сумма его задолженности сократилась до 6,7 млн рублей.

Развод Петренко и Климовой состоялся в 2014 году, вместе пара прожила 10 лет. Актер вновь женился и воспитывает в новом браке троих дочерей. Екатерина в одиночку растит 4 детей от 3 бывших мужей.