«Плохое дело»: в РПЦ высказались о разводе певца SHAMAN

В РПЦ назвали развод певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «делом плохим, но неизбежным», сообщает радио « Говорит Москва ».

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) прокомментировал развод исполнителя. По словам священника, если семейные отношения «умерли», то их «надо похоронить».

«Мертвое тело надо предать земле — никуда не денешься», — отметил Макарий.

Он заявил, что развод — это «дело плохое, но иногда неизбежное». Его можно назвать «похоронами мертвого брака». При этом, как отмечает священник, если брак еще «жив», то его «надо лечить», как живого пациента.

В понедельник стало известно, что SHAMAN официально развелся со второй женой Еленой Мартыновой. Он опубликовал фото свидетельства о расторжении брака.

Ранее Дронов сообщил, что разводится с женой из-за плотного графика, который не оставил времени экс-супругам на нормальные отношения.