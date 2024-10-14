«Плохое дело»: в РПЦ высказались о разводе певца SHAMAN
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В РПЦ назвали развод певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «делом плохим, но неизбежным», сообщает радио «Говорит Москва».
Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) прокомментировал развод исполнителя. По словам священника, если семейные отношения «умерли», то их «надо похоронить».
«Мертвое тело надо предать земле — никуда не денешься», — отметил Макарий.
Он заявил, что развод — это «дело плохое, но иногда неизбежное». Его можно назвать «похоронами мертвого брака». При этом, как отмечает священник, если брак еще «жив», то его «надо лечить», как живого пациента.
В понедельник стало известно, что SHAMAN официально развелся со второй женой Еленой Мартыновой. Он опубликовал фото свидетельства о расторжении брака.
Ранее Дронов сообщил, что разводится с женой из-за плотного графика, который не оставил времени экс-супругам на нормальные отношения.