Певица и автор песен из Подмосковья Ольга Панюшкина вошла в тройку победителей III Международного песенного конкурса «Родники». В беседе с РИАМО она рассказала, что слезы зрителей во время выступления — это уже победа и лучшая награда.

Первое место в конкурсе лучших исполнителей досталось Евгению Курчичу, второе — исполнительнице Юрьевне, а третье место заняла Ольга Панюшкина.

Почему в песенном конкурсе нельзя быть уверенным в победе?

Несмотря на то, что Ольга исполняла песню не впервые, она не может сказать, что победа ей далась легко. Без волнения не обошлось. По словам певицы, была взволнованность от переживаний в самой песне, но, к счастью, не было нервной дрожи, которая иногда сопровождает артистов на ответственных мероприятиях.

«Проигрывать неприятно, еще страшнее допустить какую-то оплошность: забыть текст, не взять ноту — от волнения все что угодно может произойти! Но именно способность настроиться на то, что твое выступление — не конкурс, а просто обычный концерт — это уже половина дела. Важно выходить на сцену, чтобы подарить зрителям песню, получить наслаждение от музыки, увлечь за собой зрительный зал в твой волшебный мир песни. Слезы зрителей во время моего выступления — это была уже победа и лучшая награда. <…>. Чем больше у тебя заслуг и наград, тем ответственнее каждое выступление перед публикой — требования выше, чем к начинающему артисту, а зритель промахов не прощает. Пройти через конкурс, усмирив гордыню, победить себя — это главная победа для каждого», — поделилась эмоциями певица.

По ее словам, в вокальном конкурсе невозможно заранее быть уверенным в победе. Выступление зависит от разных факторов, самый важный из них — звуковой цех: звукорежиссеры, техники, а случиться может что угодно! Чудеса происходят на концертных площадках постоянно, и непредвиденные срывы в самый ответственный момент — обычное дело для тех, кто находится в постоянной концертной деятельности.

«Кстати, во время моего выступления на несколько мгновений совсем пропал звук, а, так как на сцене время невероятно растягивается, у меня в голове успело пронестись многое. К счастью, присутствия духа я не потеряла и продолжала петь, за что получила одобрение от директора Красногорской филармонии, солисткой которой я являюсь, Сергея Разина», — рассказала Панюшкина.

Справиться с эмоциями помогали в том числе и члены жюри. По словам Ольги Панюшкиной, они, пробегая мимо гримерок, успели высказать свое мнение и о выступлении подмосковной певицы.

А в момент, когда заслуженная артистка России Зара при награждении еще раз рассказала со сцены о своих впечатлениях от выступления, об узнаваемости голоса, о нежном вибрато Ольги, Панюшкина почувствовала себя настоящей Золушкой.

«В этот момент я, как Золушка, выскочила из туфельки, почти потеряв ее от неожиданности, удивления и счастья, что это действительно все со мной происходит на самом деле!» — отметила певица из Подмосковья.

Когда переживания работают на успех

Несмотря на общий фон переживаний и небольшие технические неполадки, само выступление для певицы прошло спокойно. Даже несмотря на то, что режиссер конкурса поставил песню Ольги Панюшкиной в финальную часть концерта. Перед ее выходом была кульминационная точка программы — член жюри Юта исполнила песню финалиста «Родников» Алексея Подопригоры, погибшего весной этого года в зоне СВО.

«Сила накала чувств была еще и в том, что на сцену вышли мама погибшего бойца, автора прозвучавшей песни, и его жена. Зал встал, все плакали. Цветы, слезы. Я в этот момент уже стою за кулисами, готовая к своему выходу. И знаете — все мысли и переживания устремились к ним туда, на авансцену, сознание переключилось на происходящее, на переживания этих двух женщин — что чувствую я, стало не так важно. Я пела о них, о всех матерях и слышала, стоя в луче света, как бьется во мне их боль», — сказала певица.

Песня Ольги Панюшкиной «Плачет русская мать» на стихи Василия Шукшина — это гимн русской земле и русской женщине.

«Бесспорно помогало мне, что моя песня по своему расположению в программе была обращена к матери погибшего Героя, песня-молитва за всех матерей великих воинов русских, за всех, кто потерял своих сыновей в боях за победу русской правды, за нашу Родину», — добавила Панюшкина.

Планы на будущее

«Мы, все финалисты национального проекта, радуемся, что наши встречи не заканчиваются, не ограничиваются финалом песенного конкурса. Предстоит много совместных программ в Москве, гастроли по России и Белоруссии. Так как в этот раз у нас в команде была финалистка из Узбекистана, может быть, мы и до Ташкента доедем с концертами!» — поделилась Ольга Панюшкина.

По словам певицы из Подмосковья, они с другими участниками за время подготовки к финальному шоу очень сблизились.

«Приятно, что творческий путь будет продолжаться именно в этой компании, в команде профессионалов. Будем творить для людей и жить творчеством, ведь нас объединяет песня и любовь к музыке», — добавила артистка.