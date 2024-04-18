Певец Соколов назвал Алибасова тираном и деспотом

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Экс-солист «На-На» Соколов: Алибасов выбивал из меня звездную болезнь

Бывший солист группы «На-На» Павел Соколов рассказал, что до начала своей творческой карьеры он работал на картонной фабрике. По словам артиста, он попал в шоу-бизнес благодаря коллеге Александру, сообщает «Вечерняя Москва».

Музыкант отметил, что товарища удивило его выступление, после чего друг дал ему адрес продюсера Бари Алибасова, с которым был знаком.

«Вы не представляете, каких трудов мне стоило убедить маму отпустить меня в Москву в мои 15 лет (Павел жил в Архангельской области — ред.)», — вспомнил артист.

После встречи с основателем «На-На» Соколова сразу же приняли в коллектив, а затем он отправился на гастроли.

Тем не менее, исполнитель назвал Бари Алибасова тираном и деспотом, который порой очень строго относился к участникам группы.

Соколов признался, что продюсер даже «выбивал» из них звездную болезнь.

Вокалист подчеркнул, что Алибасов также не одобрял, когда его подопечные заводили серьезные отношения с девушками.

Однако продюсеру приходилось только смириться, когда дело доходило до свадьбы, отметил Соколов.