Певец Киркоров выздоравливает после ожога на концерте в Петербурге

Певец Филипп Киркоров выздоравливает после полученного ожога на концерте 25 апреля в Санкт-Петербурге. Самочувствие артиста улучшается, сообщает Mash со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Киркорова могут выписать из больницы через две-три недели.

25 апреля во время концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский» фейерверк, размещенный за спиной артиста, обжег ему руку. Артист назвал происшествие человеческим фактором.

Затем в СМИ появилась информация о том, что Киркоров якобы был госпитализирован из-за проблем с рукой. Однако представитель артиста Екатерина Успенская сказала, что госпитализации не было. Тем не менее, певец пребывает под наблюдением врачей.