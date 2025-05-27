Певец Киркоров выздоравливает после ожога на концерте в Петербурге
Mash: певца Киркорова отпустят домой из больницы через две-три недели
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Певец Филипп Киркоров выздоравливает после полученного ожога на концерте 25 апреля в Санкт-Петербурге. Самочувствие артиста улучшается, сообщает Mash со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Киркорова могут выписать из больницы через две-три недели.
25 апреля во время концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский» фейерверк, размещенный за спиной артиста, обжег ему руку. Артист назвал происшествие человеческим фактором.
Затем в СМИ появилась информация о том, что Киркоров якобы был госпитализирован из-за проблем с рукой. Однако представитель артиста Екатерина Успенская сказала, что госпитализации не было. Тем не менее, певец пребывает под наблюдением врачей.