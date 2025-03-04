Первый камень в основание монумента Гейдару Алиеву заложили в Москве

В Москве состоялась церемония закладки памятника государственному и политическому деятелю Гейдару Алиеву, который курировал строительство Байкало-Амурской магистрали, сообщает пресс-служба правительства РФ .

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта РФ Роман Старовойт, посол Азербайджанской Республики в РФ Рахман Мустафаев, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и т. д.

По словам Савельева, Алиев не только курировал от имени Совета Министров СССР стройку, но жил этим проектом. Его имя навсегда останется в истории БАМа и в сердцах граждан, отметил вице-премьер. Памятник Алиеву установят в сквере рядом с посольством Азербайджана.

На церемонии также присутствовали заслуженные ветераны — строители БАМа. Савельев поприветствовал их, отметив, что эти люди внесли большой вклад в возведение магистрали.

Он заявил о большой значимости БАМа для России. По словам Савельева, страна продолжит строительство этой железной дороги.

Ранее Gigarama получила госнаграду за проект к 50-летию строительства БАМа.