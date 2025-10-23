Паша Техник перед смертью записал трек с Бьянкой, но она против релиза

Незадолго до смерти рэпер Паша Техник успел создать совместную композицию с певицей Бьянкой. Однако после трагической кончины рэпера исполнительница отозвала разрешение на использование ее вокала. В результате команде, работающей над треком, пришлось искать другую вокалистку, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что примерно за 3 месяца до своей смерти Техник предложил Бьянке сотрудничество, и она дала согласие, записав свою часть песни в начале 2025 года. Оперативно выпустить трек не получилось из-за вопросов с авторскими правами, принадлежавшими супруге Техинка Еве Карицкой, которая не сразу оформила наследство.

Как сообщили источники из близкого окружения музыканта, в этот период Бьянка передумала участвовать в проекте: она аннулировала соглашение и потребовала не использовать ее голос. Директор Бьянки не стал однозначно подтверждать причину отказа, лишь упомянул, что песня «просто не будет выпущена».

Тем не менее, продюсеры Паши Техника заявили, что замена певице уже найдена, но имя новой вокалистки пока не разглашается. Все средства, полученные от реализации этого трека, будут направлены семье Техника.

Паша Техник скончался 5 апреля на Пхукете в результате септического шока, возникшего на фоне тяжелой формы бактериальной пневмонии и полиорганной недостаточности. Несколько дней он находился в состоянии комы.

