Парки Подмосковья 4 октября ждут посетителей на праздник «Парки. Осень. Заряжай!»

4 октября, в субботу, более чем в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай», приуроченное к 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина и началу осеннего сезона. Гости примут участие в парковых квестах, творческих мастер-классах, флешмобах «Танец осенних листьев», литературных встречах с местными писателями и других активностях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк 30-летия Победы в Орехово-Зуево подготовил для гостей творческие мастер-классы, поэтические чтения «Читаем Есенина в парке» и флешмоб «Танец осенних листьев». Все желающие смогут узнать про Культурный код округа на беседе «Венедикт Ерофеев».

Городской парк Солнечногорска откроет двери музыкальной гостиной «Есенинская мелодия души» и творческой мастерской. Посетителей ждут на маршруте чтения, где будут установлены специальные стенды с QR-кодами для прослушивания стихотворений Сергея Есенина. Посетители увидят книжную выставку и примут участие в «Поэтической дуэли» по декламации стихов Есенина. Завершится мероприятие концертной программой.

В Центральном парке Реутова состоятся кулинарный и творческие мастер-классы, квест «По следам поэта» и акция «Подари книгам вторую жизнь». Гости смогут послушать стихотворения Сергея Есенина и принять участие в танцевальном флешмобе «Осенний вальс».

В парке «Городок» Рузы гостей приглашают в тематическую фотозону «Золотая пора Есенина» и на квест «Парк тайн». Для юных посетителей откроется тематическая игровая зона и пройдут творческие мастер-классы. Мероприятие завершится концертной программой «Осенние ноты».

Центральный парк в Пушкино приглашает на мастер-класс «Танец осенних листьев», а также предлагает посетить фотозону «Моя Осень» и лекторий «Жизнь Есенина». Мероприятие завершится выступлением хорового ансамбля «Клязьма».

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.