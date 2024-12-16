Парад Дедов Морозов: в ЯНАО пройдет костюмированное шествие волшебников

По улице Ленина в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет парад Дедов Морозов, сообщает Infox .

Прием заявок на участие в конкурсе от всех желающих завершился 15 декабря, их подавали коллективы из учреждений, предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели, а также общественные объединения и семейные команды города.

Как отметили в группе «Центр „Сибирь“/Муравленко“, каждому Деду Морозу нужна будет поддержка команды. Участнику будут только шествовать, но и выполнять задания: создавать елки, отвечать на вопросы квиза и принимать участие в творческих мастер-классах.

Кроме того, «волшебники» присоединяться к церемонии открытия городской елки: помогут зажечь главный символ праздника, а также поведут жителей города в хороводах.

Ранее воспитанники Сергиево-Посадского семейного центра победили в проекте «Новогодняя мастерская». В рамках проекта они создавали уникальные новогодние игрушки из фетра.