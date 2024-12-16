Ребята из Сергиева Посада победили в проекте «Новогодняя мастерская»

Воспитанники Сергиево-Посадского семейного центра, которые посещают занятия в творческой мастерской, приняли участие в проекте «Новогодняя мастерская: древнерусский Дед Мороз», организованном благотворительным фондом «Исток». В рамках этого проекта участники создавали уникальные новогодние игрушки из фетра. Игрушка должна была представлять собой образ древнерусского Деда Мороза в шубе синего цвета, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Каждый участник вложил в свою работу частичку души и фантазии, стараясь передать дух древнерусских традиций. Ребята внимательно изучали изображения Деда Мороза, чтобы понять, как лучше всего отразить его характер и атмосферу зимнего волшебства. Процесс создания игрушек оказался очень увлекательным. Под руководством наших педагогов участники освоили различные техники работы с фетром: от вырезания и сшивания до вышивки и декорирования. Каждый шаг сопровождался обсуждением и обменом идеями, что способствовало развитию командного духа и дружбы между участниками. Когда игрушки были готовы, их выставили на финальную презентацию проекта. Все работы оказались уникальными и неповторимыми, каждая игрушка рассказывала свою собственную историю.

9 декабря на итоговом мероприятии проекта в городе Подольск присутствовали участники, их друзья и представители благотворительного фонда, которые с восторгом оценили творения наших ребят. В конце мероприятия победители были награждены дипломами и памятными подарками. Ребята вернулись домой с улыбками на лицах и новыми впечатлениями, полными вдохновения для будущих свершений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.